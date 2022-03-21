روسيا: قصف منشأة عسكرية في ضواحي ريفنا شمالي غرب أوكرانيا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، قصف إحدى المنشآت العسكرية في ضواحي ريفنا في الشمال الغربي من أوكرانيا بصواريخ مجنحة، بحسب نبأ عاجل لقناة "روسيا اليوم".

وخلّفت الحرب الروسية الأوكرانية التي اقتربت من شهرها الأول، فرار 10 ملايين شخص من منازلهم في أوكرانيا وفق إحصاء أعلنه مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي.

ويتوجه الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، إلى بولندا يوم الجمعة لمناقشة الاستجابة الدولية للوضع في أوكرانيا، بحسب بيان من البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن رحلة بايدن إلى بولندا ستعقب اجتماعه في بروكسل الخميس مع حلفاء الناتو وزعماء مجموعة السبع وقادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة الجهود الدولية لدعم أوكرانيا.