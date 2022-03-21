وكالة روسية: نحو 350 ألف مواطن وصلوا من أوكرانيا ودونباس

قالت وكالة "تاس" الروسية، إن عدد المواطنين الذين وصلوا إلى روسيا من أوكرانيا ومنطقة دونباس حتى اليوم الاثنين بلغ ما يقرب من 348 ألفًا، من بينهم 73 ألف طفل، بحسب ما ذكرته مصادر محلية.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية - لم تسمها - القول: "ما يقرب من 348000 شخص عبروا حدود روسيا من جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك وأوكرانيا، بما في ذلك أكثر من 73000 طفل".

وأوضحت المصادر أن أكثر من 297 ألف شخص وصلوا إلى روسيا من أراضي دونباس، وأكثر من 50 ألفا من أراضي أوكرانيا عبر نقاط التفتيش الروسية في مناطق بيلغورود وبريانسك وكورسك وشبه جزيرة القرم.

وأشارت إلى استقبال الأشخاص القادمين من دونباس وأوكرانيا من قبل 33 منطقة في روسيا، حيث يعمل 327 مركز إقامة مؤقت.

وتصف روسيا الحرب، وهي أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، بأنها "عملية عسكرية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا وحمايتها من "النازيين"، ويصف الغرب ذلك بأنه ذريعة كاذبة لحرب عدوانية غير مبررة لإخضاع بلد يصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه غير شرعي.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن 902 مدني على الأقل قتلوا حتى منتصف ليل السبت رغم أن الحصيلة الحقيقية ربما تكون أعلى من ذلك بكثير.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 10 ملايين أوكراني نزحوا بينهم نحو 3.4 مليون فروا إلى دول مجاورة مثل بولندا.