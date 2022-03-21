تراجع سهم بوينج بعد حادث تحطم طائرة من طراز بوينج 737 في الصين

سجل سهم شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج تراجعا كبيرا خلال تعاملات اليوم الأثنين بعد سقوط إحدى الطائرات من طراز بوينج 737 في الصين، وعلى متنها 132 راكبا مما جدد المخاوف بشأن عوامل السلامة والأمان في طائرات عائلة بوينج 737 الأفضل مبيعا لدى الشركة الأمريكية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن طائرة من طراز بوينج 737 المعروف باسيم "الجيل القادم" والتابعة لشركة تشاينا إيسترن أيرلاينز كورب الصينية، تحطمت اليوم مما دفع الشركة إلى وقف تشغيل جميع طائرات الطراز في أسطولها. وجاء هذا الحادث المأساوي ليعقد محاولات بوينج استعادة الثقة في طائراتها بعد حادثي تحطم طائرتين من طراز بوينج 737 ماكس عامي 2018 و2019 مما دفع سلطات الطيران في العالم إلى وقف تشغيل هذا الطراز لعدة سنوات.

ورغم أن حادث الطائرة الصينية ليس له علاقة بالطراز 737 ماكس ولا ببرنامج التحكم في تحليق الطائرة والذي كان مسؤولا عن حادثي تحطم الطائرتين السابقتين، لكنه يأتي في الوقت الذي تواجه فيه بوينج شكوكا حوالي مدى التزامها بمعايير السلامة والأمان في طائراتها.

وتراجع سعر سهم بوينج اليوم بنسبة 3ر4% إلى 51ر184 دولارا للسهم، في حين تراجع السهم منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي بنسبة 2ر4%.

كانت بوينج قد تعرضت لأزمة حادة في أعقاب حادثي تحطم طائرتين طراز بوينج 737 ماكس في تشرين أول/أكتوبر 2018 بإندونيسيا وآذار/مارس 2019 في إثيوبيا مما أسفر عن مقتل 346 شخصا، حيث كان السبب الرئيسي في حادثي تحطم الطائرتين خللا في برنامج الكمبيوتر المسؤول عن التحكم في الطائرة والذي قرر بصورة خاطئة توجيه الطائرة نحو الأرض. ولم يتمكن الطيارون من استعادة السيطرة على الطائرتين وإلغاء عمل البرنامج.