السجن 5 سنوات لعامل تسبب في عاهة مستديمة لكهربائي بدار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة الاعتداء على كهربائي وإصابته في دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حامد محمد ومحمد أحمد بسيوني وسالي عمرو الصعيدي، وأمانة سر طارق فتحي والسيد حسن.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "وليد . ك" عامل، بإحداث جرح بالمجني عليه حسن سيد عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعزم على تحقيق النية، وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض متربصا به ومترصدا حركته، وما أن ظفر به حتى انهال عليه بالضربات محدثا ما به من جرح مشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وهي فقد كامل للسلامية الطرفية الوسطي لإصبع الخنصر الأيمن تقدر نسبيا بـ 6%.