وكيل تعليم الأقصر يكرم الفائزين بمسابقة «ابدع وابتكر»

شهد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، فعاليات تكريم الطلبة ضمن مسابقة "إبدع وابتكر"، والتي تهدف إلى التفكير الإبداعى للصف الأول الإبتدائي وحتى الرابع الإبتدائي لإنتاج وسيلة تعليمية مبتكرة تخدم المنهج الجديد وتخدم البيئة، وبمشاركة عدد كبير من التلاميذ والمعلمين.

وشاركت في المسابقة مجموعة من المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة، والتي شملت (وادي الملكات - أبو العلا - الشهداء - العوامية الرسمية لغات - الراهبات - الفرنيسسكان - السلام الخاصة عربي - السلام لغات - الأقباط الكاثوليك بالأقصر).

وقد حصلت على المركز الأول فيرونيا أيمن، الصف الرابع من مدرسة العوامية الرسمية لغات، والمركز الأول مكرر الطالب إفرايم ملاك، من مدرسة الفرنيسسكان، وحصلت على المركز الثاني الطالبة ريتاج وليد سامي من مدرسة الراهبات بالصف الرابع، والمركز الثالث الطالب مارسلينو وائل، من مدرسة أبو بكر الصديق التجريبية الصف الثالث، والمركز الرابع حصدته الطالبة تيودورا القس صموئيل، من مدرسة الراهبات الصف الثاني، والمركز الرابع مكرر الطالبة دانييلا مايكل، من مدرسة السلام الخاصة عربي الصف الثالث الابتدائي.

وعن فئة المعلمين حصل على المركز الأول المعلمة صفاء أحمد، بمدرسة أبو العلا الإبتدائية، والمركز الثاني المعلمة إقبال سليدس، بمدرسة السلام الخاصة عربي، وبالمركز الثالث المعلمة سناء عبد اللطيف، بمدرسة الشهداء الابتدائية، والمركز الرابع المعلمة مسرة فهمي، بمدرسة السلام لغات، والمركز الرابع مكرر المعلمة كريستين ممدوح، بمدرسة الأقباط الكاثوليك.