وزير الرياضة لمنتخب مصر: لدينا ثقة كبيرة في قدراتكم على إسعاد الجماهير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، لاعبى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم والجهاز الفني، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، وذلك خلال معسكرهم التدريبي المقام بإستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمواجهة مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

حضر المران جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم، وحازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب وجميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأكد أشرف صبحي على ثقته الكاملة في لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في التأهل والمنافسة علي لقب البطولة الأفريقية ، لافتاً إلى أن المنتخب الوطني الخالي يمتلك عناصر علي أعلي مستوي تستطيع مواصلة الإنجازات لكرة القدم المصرية .

وأعرب صبحى عن تمنياته بالتوفيق للجهاز الفنى الجديد وجميع اللاعبين فى كافة المنافسات القادمة، مشيراً إلى تقديم كل الدعم للمنتخب بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، لتهيئة الأجواء لهم لتحقيق الإنجازات المنتظرة.

وأكد حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب حرص جميع اللاعبين وإصرارهم على تحقيق نتائج إيجابية ترضي جماهير الكرة المصرية مشيرا إلى أن هناكحالة إيجابية تسود معسكر المنتخب لتقديم أداء وتحقيق النتائج التى تليق بالكرة المصرية فى جميع المنافسات خلال الفترة المقبلة