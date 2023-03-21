رئيس الوزراء الروسي: سنعمل مع الصين لتطبيق كل اتفاقات قمة رئيسي البلدين

أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أن بلاده والصين ستعملان معا؛ لتطبيق كافة الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها في قمة اليوم، بين الرئيسين فلاديمير بوتين وشي جين بينج.

وقال ميشوستين - في كلمة له خلال اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينج، بمقر الحكومة الروسية -:"نثق في أن تعاوننا مع رئيس الوزراء الصيني سيكون بناء"، لافتا إلى أن "روسيا تهتم بتعزيز العلاقات الشاملة والتعاون مع الصين"، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وأضاف أن الزيارة الأولي للرئيس الصيني لموسكو عقب انتخابه، تشير إلى بدء حقبة جديدة من العلاقات الخاصة بين البلدين.

وتابع: "ستبدأ المحادثات اليوم في الكرملين بين الرئيس الروسي والصيني، وسيتم اتخاذ قرارات هامة لتطوير العلاقات والتعاون على المدى المتوسط والطويل حتى عام 2030".

وقال رئيس الوزراء الروسي، إن :"العلاقات الروسية الصينية تتم علي مستوي رفيع عبر تاريخها، ونحن الآن نقوم بصياغة الأجندة الحالية وفقا للوضع الدولي، كما سنتعاون مع زملائنا في الصين بشكل مباشر لتنفيذ المشاريع الهامة".

وتابع "أن التعاون الاقتصادي بين روسيا والصين يتضاعف ويتطور علي الرغم من الظروف الصعبة والتقلبات في الأسواق الدولية وزيادة العقوبات الغربية"، لافتا إلى ارتفاع النمو التجاري حيث بلغ 190 مليار دولار، مؤكدا السعي لتطبيق كافة المهام للوصول إلى تبادل تجاري بقيمة 200 مليار دولار".

واستطرد: "أن الاستثمارات علي رأس أولوياتنا، والتي وصلت إلى 79 مشروعا بأكثر من 165 مليار دولار".. لافتا إلى أن التعاون بين روسيا والصين، يحمل صفة استراتيجية في مجال الطاقة التي تطال كافة المجالات مثل الغاز والنفط والفحم والطاقة الكهربائية والطاقة النووية، وتنفيذ العديد من المشاريع مثل الغاز المسال.

من جانبه، قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، إن الصين وروسيا هما أكبر قوة في العالم، وشركاء استراتيجيين في جميع المجالات الاستراتيجية.

وقال بينج: "قمت باختيار روسيا كمحطة أولي للجولة الخارجية بعد إعادة انتخابي رئيسا، نظرا لأهمية الشراكة بين البلدين"، لافتا إلى أنه قام بدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة الصين هذا العام".

وأضاف أنه سيتم عقد المنتدي الثالث رفيع المستوي لمبادرة "الحزام والطريق" في الصين، لذلك من المقرر أن يشارك الرئيس بوتين في المنتدي الثالث لتلك المبادرة الهامة للشراكة بين روسيا والصين.

وتابع: "سنناقش مع الرئيس بوتين خلال الزيارة الحالية مسار تطوير العلاقات الثنائية وسنحدد الخطط لتطوير علاقتنا في المستقبل، كما أننا أحرزنا نتائج ملموسة ونتوقع المزيد من النتائج"، وأشار إلى أن رئيس الحكومة الصينية الجديد سيولي اهتماما خاصا بتطوير الشراكة مع روسيا.