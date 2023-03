أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تعيين روي هودجسون مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لباتريك فييرا.

وقال كريستال بالاس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" تم تعيين روي هودجسون مدربًا لكريستال بالاس حتى نهاية الموسم".

أضاف:" سيتولى بادي مكارثي دور مساعد المدير الفني، ويعود راي ليوينجتون كمدربًا للفريق الأول، ويبقى دين كيلي في منصبه كمدرب حراس المرمى..مرحبا بعودتك يا روي".

وكان كريستال بالاس قد أقال مديره الفني باتريك فييرا على خلفية سوء النتائج وغياب الفوز عن الفريق في 2023 لعدة مباريات.

جدير بالذكر أن روي هودجسون قد سبق له القيادة الفنية لكريستال بالاس.

Roy Hodgson has been appointed Crystal Palace manager until the end of the season.



Paddy McCarthy will take the role as his assistant manager, and Ray Lewington returns as first-team coach.



Dean Kiely remains in his position as goalkeeping coach.



Welcome back, Roy.#CPFC