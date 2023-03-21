الإصابة تحرم منتخب إنجلترا من جهود راشفورد وبوب في تصفيات يورو 2024

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مساء الاثنين، استبعاد ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد ونيك بوب حارس نيوكاسل يونايتد بداعي الإصابة من قائمة الأسود الثلاثة خلال المواجهتين أمام إيطاليا وأوكرانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

كما يغيب أيضا ماسون مونت لاعب تشيلسي بسبب الإصابة عن المباراتين المقبلتين لبلاده.

وتعرض بوب حارس مرمى نيوكاسل يونايتد للإصابة خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على نوتينجهام فورست 2 /1 يوم الجمعة الماضي.

على الجانب الأخر، تعرض راشفورد لكدمة خلال المباراة التي فاز فيها فريقه مانشستر يونايتد على فولهام 3 /1 أمس الأحد بدور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقرر جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا استدعاء فريزر فورستر حارس مرمى توتنهام لتعويض غياب بوب، لكنه لن يستدعي بديلا لراشفورد.