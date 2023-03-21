روسيا تضع 5 شروط لتمديدها صفقة الحبوب في مايو المقبل

وضعت روسيا 5 شروط للتمديد التالي لصفقة الحبوب في شهر مايو المقبل، مشيرة إلى أن هذه الشروط أساسية ولا بد من استيفائها قبل 18 من مايو المقبل حتى تتم الموافقة على تمديد صفقة الحبوب.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الشروط هي إعادة ربط نظام البنوك الزراعي الروسي بنظام الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، واستئناف توريد إمدادات الآلات الزراعية وقطع الغيار والصيانة، وإلغاء القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين، ورفع الحظر المفروض على الوصول إلى الموانئ، وإعادة ترميم خط أنابيب الأمونيا "تولياتي" أوديسا واستئناف العمل به ورفع الحظر عن الأصول الأجنبية وحسابات الشركات الروسية المتعلقة بإنتاج ونقل المواد الغذائية والأسمدة.

وشددت وزارة الخارجية الروسية على أنه ما لم يُحرَز تقدم في تنفيذ هذه الشروط والمتطلبات الروسية، فسيتم تعليق مشاركة روسيا في مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، مشيرة إلى أنه حتى اللحظة لم يتم تنفيذ سوى البنود المتعلقة بالطرف الأوكراني.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، أعلن في وقت سابق عن تمديد العمل بصفقة الحبوب لمدة 60 يوما بدلا من 120 يوما، وذلك بسبب غياب أي تقدم فيما يخص صادرات المواد الغذائية والأسمدة الروسية.

وفي سياق آخر، حظر البنك المركزي الروسي، اليوم الثلاثاء، المؤسسات المالية الروسية من استخدام نظام المراسلات البنكية "سويفت" للمعاملات داخل البلاد.

وقال المنظم المالي الروسي، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "تقرر اعتبارا من أكتوبر المقبل أن تكون البنوك الروسية ملزمة باستخدام الخدمات المحلية لإرسال الرسائل الخاصة بالمعاملات المالية".

وأوضح أن المركزي الروسي سمح باستخدام "سويفت" للمدفوعات الدولية فقط، لافتا إلى أن ذلك الإجراء سيضمن موثوقية واستمرارية وأمن تبادل البيانات عند إجراء المعاملات داخل روسيا.