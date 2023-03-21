بوتين: روسيا والصين تعتزمان إنشاء هيئة عمل في مشروع ممر الملاحة الشمالي

استعرض الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينج، في موسكو، اليوم الثلاثاء، نتائج اجتماعاتهما وذلك في أعقاب محادثات موسعة هدفها العريض تعميق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي.



وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء الثلاثاء، قال بوتين، إن روسيا قادرة على تلبية احتياجات الصين من الطاقة، داعيًا إلى زيادة تشجيع ممارسة التسويات المتبادلة مع الصين بالعملات الوطنية.



وأشار إلى الاتفاق على جميع معايير مشروع «قوة سيبيريا – 2» تقريبًا، موضحًا أن روسيا والصين تعتزمان إنشاء هيئة عمل في مشروع «ممر الملاحة الشمالي».



وذكر أن روسيا مستعدة لدعم الأعمال التجارية الصينية في استبدال الشركات التي غادرت البلاد، مؤكدًا أن البلدين بإمكانهما أن تصبحا رائدتين في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال الجمع بين إمكاناتهما.



من جهته، أوضح الرئيس الصيني، أنهما توصلا إلى نتائج ملموسة في شراكتهما ويعملان الآن على تطوير التعاون.



وأكد استعداده رفقة الرئيس بوتين لوضع خطة لتنمية العلاقات بين البلدين، قائلًا إن «العلاقات بين الصين وروسيا تبرز ديناميكيات تنموية إيجابية».