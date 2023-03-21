وزير الري يؤكد تطلع مصر للتعاون مع الدول الإفريقية لضمان الاستقرار وتعزيز التكامل الاقتصادي

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ورئيس مجلس وزراء المياه الافارقة (الامكاو)، وزير الزراعة والمياه والأراضي بدولة ناميبيا والرئيس السابق للأمكاو، كارل هيرمان جوستاف، وذلك على هامش مشاركتهما في "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه".

وأشاد سويلم، خلال اللقاء، بالجهود الكبيرة التي بذلها جوستاف خلال رئاسته للأمكاو، مؤكدا حرص مصر على مواصلة هذه الجهود لتوطيد وحدة القارة الإفريقية وتجسيد مصالح جميع الدول الأعضاء في "الأمكاو" من خلال تفعيل برنامج عمل المجلس للسنوات الثلاث المقبلة، وصياغة "رؤية إفريقيا للمياه" لما بعد عام 2025 بالشكل الذي يحقق أجندة إفريقيا 2063 (إفريقيا التي نريدها).

واتفق الوزيران على أهمية عرض قضايا المياه في إفريقيا أمام العالم وتبني رسائل متكاملة تعكس قضايا القارة الإفريقية خلال فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه".

وأكد الدكتور سويلم تطلع مصر للتعاون مع جميع الدول الإفريقية لتعزيز التكامل الاقتصادي وضمان الازدهار والأمن والسلام والاستقرار بالقارة الإفريقية، وجعل محور المياه على رأس الموضوعات التي تخدم أهداف التنمية بالقارة الإفريقية.