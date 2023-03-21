تايلاند تجري الانتخابات العامة في 14 مايو المقبل

أعلنت مفوضية الانتخابات في تايلاند، اليوم الثلاثاء، إجراء الانتخابات العامة في 14 مايو المقبل.

يأتي هذا الإعلان بعد يوم من حل البرلمان، وفي الوقت الذي تكثف فيه الأحزاب حملتها الانتخابية على مستوى البلاد لدعم حوالي 52 مليون ناخب مؤهل.

وقال الأمين العام للجنة الانتخابات سواينج بونمي - في مؤتمر صحفي - إن التصويت المبكر سيجري في 7 مايو، بينما سيتم تسجيل المرشحين، بما في ذلك المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، في أوائل أبريل.

وأضاف "نود أن يحترم الجميع القواعد لانتخابات سلسة"، بحسب موقع "ذا نيشن تايلاند" الإخباري التايلاندي.

وكان رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أو تشا قد أعلن أمس الاثنين حل مجلس النواب تمهيدا لإجراء الانتخابات.