القوى العاملة تعلن حصولها على جائزة التميز العالمي لنظم المعلومات

الوزارة: الجائزة ترشح لها 100 الف مشروع حول العالم

ذكرت وزارة القوى العاملة، أن إحدى الشركات العالمية والمتخصصة في نُظم المعلومات والرقمنة، أعلنت عن حصول وزارة القوى العاملة على جائزة التميز العالمي لنُظم المعلومات الجغرافية.



جاء ذلك خلال الإحتفالية التي نظمتها الوزارة اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة، بحضور وزراء وشخصيات دولية وممثلين عن أصحاب أعمال وعمال.



وأعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، خلال المؤتمر، عن إطلاق البث التجريبي للبوابة الجيومكانية التي تدخل بها الوزارةعالم الرقمنة،في إطار إستراتيجية الدولة، وتماشياً مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ونوهت الوزارة أنه جرى اختيار البوابة الجيومكانية للوزارة لنيل جائزة التميز العالمي لنظم المعلومات الجغرافية Award SAG، كأحد افضل المشروعات فى مسابقة إيزري العالمية.



وذكرت الوزارة أن البوابة تعد واحدة من أهم مشروعات نظم المعلومات الجغرافية فى مصر والتي تستهدف دعم اتخاذ القرار ومتابعة مؤشرات الأداء الخاصة بوزارة القوي العاملة، في إطار استراتيحية الدولة للتحول الرقمي، وسعي الوزارة نحو التطور المستمر ودعم الأنظمة الجغرافية،.



وأكملت: التي بدأت اليوم بالبث التجريبي لمؤشرات قطاعات، السلامة والصحة المهنية، والتشغيل ومعلومات سوق العمل، والتدريب المهني،والتي ستوفر معلومات دقيقة ولحظية لصانع القرار وللجمهور،والتواصل الاليكتروني مع شكاوى وملاحظات المواطنيين.



ونوهت الوزارة إلى أن تلك المسابقة تَقدم لها أكثر من 100 الف مشروع من جميع دول العالم، وأنه سوف يتم تسليم الجائرة في المؤتمر السنوي لشركة ايزرى قريباً.