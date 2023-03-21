كوريا الجنوبية: استصدار مذكرة توقيف لأمريكي أحضر رصاصتين حيتين إلى داخل طائرة

قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة الكورية الجنوبية سعت لاستصدار مذكرة توقيف بحق أمريكي مسن بتهمة إحضار رصاصتين حيتين على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية.



وتم العثور على رصاصتين عيار 9 ملم على متن الطائرة التي كانت متجهة إلى العاصمة الفلبينية مانيلا في 10 مارس الجاري قبل إقلاعها من مطار إنتشون الدولي، مما أدى إلى إيقاف محركاتها، وإجلاء أكثر من 200 راكب، بحسب ما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الثلاثاء.



وقال مسؤولون إنه بعد فحص كاميرات المراقبة وصور الأشعة السينية لأمن المطار، تعقبت الشرطة المشتبه به في إحضار الرصاصتين، وهو أمريكي سبعيني، وطلبت إصدار مذكرة توقيف بحقه من المحكمة أمس الاثنين.



ومن المتوقع أن تتخذ المحكمة قرارا في هذا الشأن اليوم الثلاثاء.



وتظهر البيانات أن المسن الأمريكي وصل جوا من لاس فيجاس، ثما غادر إلى الفلبين في اليوم الذي تم فيه العثور على الرصاصتين.



وتعتزم الشرطة طلب التعاون من منظمة الشرطة الدولية (إنتربول) لتوقيقه.



كما احتجزت الشرطة ضابط تفتيش أمني بالمطار بتهمة عدم كشف الرصاصتين خلال عملية الفحص.



وحيازة السلاح أمر غير قانوني في كوريا الجنوبية، باستثناء الأسلحة الرياضية وبنادق الصيد المرخصة، والتي يجب تخزينها لدى مراكز الشرطة.