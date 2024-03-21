قادة الاتحاد الأوروبي يطالبون بوقف إطلاق نار إنساني في غزة

أصدر قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بيان قمة، اليوم الخميس، يتضمن أول طلب مشترك بوقف إنساني لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح كل المحتجزين.

ودعا البيان إلى "توقف إنساني فوري يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار" وجدد "الإدانات" لعملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر ضد إسرائيل.

ودعا قادة الاتحاد الأوروبي، في أكتوبر الماضي، إلى توفير "ممرات إنسانية وهدن" في غزة للسماح بوصول المساعدات للفلسطينيين المدنيين.

وضغطت أيرلندا وإسبانيا وبلجيكا من أجل وقف لإطلاق النار في القمة ببروكسل. ووافق المستشار الألماني أولاف شولتس على الدعوات بعد معارضة وقف إطلاق النار من قبل في أكتوبر، مشيرا إلى "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات من حركة حماس" وفقد تعبيره.