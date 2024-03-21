وزيرة التخطيط: نعتز ونفخر بما تحظى به المرأة في ظل قيادة حكيمة

توجهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتهنئة إلى المرأة المصرية بيومها والأم المصرية بعيدها.

وأضافت في كلمة ضمن فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، اليوم الخميس: «تحية من القلب لكل سيدة تمثل رمزا للعطاء لأسرتها، وتقدم لوطنها كل عون وسند ومشاركة حقيقية في البناء والتنمية».

وقالت: «لقد قالوا عن الأم إنها العين التي نرى بها الدنيا وهي القلب الذي ينبض والوطن الذي نسكن فيه ونزهو به أمام العالم بأسره».

واستطردت: «ونعتز ونفخر بما تحظى به عظيمات مصر من دعم في ظل قيادة حكيمة تجعل المرأة في القلب من كل خطط وسياسات الدولة، ولازالت المرأة المصرية على العهد عونًا للوطن في مختلف مراحل نهضته».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، صباح اليوم الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وتتضمن فعاليات الحفل تكريم الأمهات المثاليات الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، في إطار دعم الرئيس السيسي وتقديره لدور المرأة المصرية في المجتمع.

وفي وقت سابق، هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريات بمناسبة عيد الأم والذي يوافق 21 مارس من كل عام.

وكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس: «إلى الصديقة الرفيقة، والحكيمة، والسند الذي نتكئ عليه طوال حياتنا، إلى من تعطي بمشاعر متجردة من أي مصالح.. إلى كل أم.. وكل سيدة أصيلة.. كل عام وأنتِ بخير».