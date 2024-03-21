ارتفاع غير متوقع لمبيعات المساكن القائمة في أمريكا

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس، ارتفاع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي على غير المتوقع لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال عام.

وبحسب بيانات الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين بأمريكا، ارتفع عدد العقود النهائية لبيع المساكن خلال الشهر الماضي بنسبة 9.5% إلى ما يعادل 4.38 مليون مسكنًا سنويًا، بعد ارتفاعها بنسبة 3.1% خلال يناير الماضي إلى ما يعادل 4 ملايين مسكنا سنويا.

وكان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات بنسبة 1.5% إلى ما يعادل 3.94 مليون مسكنا سنويا خلال الشهر الماضي.

ومع الزيادة غير المتوقعة خلال الشهر الماضي، وصلت المبيعات إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير من العام الماضي عندما سجلت ما يعادل 4.530 مليون وحدة سنويا.

وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين لدى الاتحاد: "الإمدادات الإضافية من المساكن ساعدت في تلبية الطلب على المساكن الذي يرتفع باطراد بسبب نمو السكان والوظائف، في حين سيتحدد التوقيت الفعلي للمشتريات وفقا لأسعار فائدة التمويل العقاري واتساع نطاق الاختيار من المعروض".

وفي الوقت نفسه، أشار تقرير الاتحاد إلى أن المعروض في سوق المساكن بلغ خلال الشهر الماضي 1.07 مليون وحدة، بارتفاع نسبته 5.9% عن الشهر السابق، حيث كان 1.01 مليون وحدة، لكنه يزيد بنسبة 10.3% عنه في فبراير من العام الماضي عندما كان 970 ألف وحدة.

ويكفي المعروض حاليا لتغطية طلبات الشراء لمدة 2.9 شهرا في ضوء معدلات المبيعات الراهنة، في حين كان في يناير يكفي لتغطية مشتريات 3 شهور وفي فبراير من العام الماضي 2.6 شهرا.

وعلى صعيد الأسعار، ارتفع متوسط سعر المساكن في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 5.7 إلى 384.5 ألف دولار للوحدة مقابل 363.3 ألف دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.