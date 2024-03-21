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متظاهرون يقاطعون كلمة المستشار الألماني أثناء افتتاح معرض لايبزج للكتاب

المستشار الألماني أولاف شولتس
المستشار الألماني أولاف شولتس
د ب أ
نشر في: الخميس 21 مارس 2024 - 12:16 ص | آخر تحديث: الخميس 21 مارس 2024 - 12:17 ص

قاطع متظاهرون كلمة المستشار الألماني أولاف شولتس في افتتاح معرض لايبزج للكتاب عدة مرات اليوم الأربعاء.

وصاح العديد من النشطاء المنتشرين في مختلف أنحاء القاعة بصوت مرتفع ولكن غير مفهوم تجاهه.

وطغى التصفيق المستمر من الحضور على أصوات الاحتجاج.

ومع المزيد من التصفيق، قال شولتس "قوة الكلمات تجمعنا هنا في لايبزج، وليس الصياح".

يذكر أن شولتس معروف بحبه للقراءة، حتى وسط ضغوط وظيفته كمستشار لألمانيا.

وقال "نحن جميعا، بما فيهم أنا، نشترك في حب القراءة".

وأضاف "سواء عندما كنت طفلا في المساء قبل النوم، أو كسياسي شاب على متن القطار بين هامبورج وبون، أو الآن، كلما يسمح وقتي- لقد رافقتني الكتب طوال حياتي بقدر ما أستطيع أن أتذكر"

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