صافرات الإنذار تدوي في مستوطنتين عند الحدود مع غزة

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ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن صافرات الإنذار دوت للمرة الثانية خلال ساعة في مستوطنتي سديروت وعوتاف عند الحدود مع غزة.

وأفادت الإذاعة في منشور مقتضب على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "للمرة الثانية خلال ساعة، تم تفعيل صافرات الإنذار في سديروت وعوتاف"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وفي منشور سابق، قالت الإذاعة: "دوّت صافرات الإنذار في سديروت ومحيطها".

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن "صافرات الإنذار تدوي في سديروت ونير عام وإيفيم عند الحدود مع غزة".

وأمس الثلاثاء، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اعتراض 3 صواريخ أطلقت من غزة على مستوطنة سديروت المحاذية للقطاع، تزامنا مع دوي صفارات الإنذار في المنطقة.

ونشرت مواقع عبرية، بينها القناة 12 الخاصة، مقاطع مصورة لعشرات الإسرائيليين وهم يركضون في مستوطنة سديروت بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار.