أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، الكونجرس بمضيها قدماً في صفقات أسلحة جديدة إلى إسرائيل تزيد قيمتها عن مليار دولار، وذلك بعد أقل من أسبوع من تعليق البيت الأبيض لشحنة قنابل على خلفية الاجتياح الإسرائيلي المرتقب لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسئولين، أن حزمة الأسلحة الأخيرة تشمل ذخيرة دبابات بقيمة 700 مليون دولار، ومركبات تكتيكية بقيمة 500 مليون دولار، وقذائف هاون بقيمة 60 مليون دولار.

وتشكل قذائف الدبابات والمركبات وقذائف الهاون في الحزمة المرسلة إلى الكونجرس "حالة نادرة" من صفقات الأسلحة الجديدة مع إسرائيل منذ أكتوبر الماضي، إذ يمكن أن تعيد الأسلحة الجديدة تعبئة مخزونات إسرائيل التي استنفدت خلال أكثر من نصف عام من الحرب على غزة، بحسب ما نقلته قناة "الشرق" السعودية.

وكانت الصفقات قيد الدراسة منذ وقت سابق من هذا الربيع، إذ بدأ قرار إخطار الكونجرس الجديد خلال فترة مراجعة يكون للمشرعين خلالها خيار السعي لمنع عمليات التسليم.

وسيتعين على وزارة الخارجية الأمريكية، إخطار الكونجرس بما إذا كانت تخطط لبيع أسلحة إلى دول أخرى، خاصة عندما تزيد الصفقة عن عتبات دولارية محددة، إذ عادة ما تقدم وزارة الخارجية معلومات إلى لجنتي الشئون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ قبل مبيعات الأسلحة المحتملة، يتبعها إخطار رسمي من الكونجرس.

وبحسب ما نقلته "الشرق"، عادة ما يتم دفع تكاليف عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل من أموال المساعدات الخارجية التي يقدمها الكونجرس.

وتشمل حزمة المساعدات التي تمت الموافقة عليها الشهر الماضي حوالي 26 مليار دولار لتمويل إسرائيل، بما في ذلك 5.2 مليار دولار في الإنفاق على الدفاعات الجوية، ومليار دولار لإنتاج المدفعية، ومليارات الدولارات لأنظمة الأسلحة الأخرى والعمليات العسكرية الأمريكية التي نفذت في المنطقة، رداً على الهجمات الأخيرة.

كما يشمل حوالي 9 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية، بعضها سيساعد سكان غزة.