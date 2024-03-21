مقاطعة صينية غنية بالفحم تسجل ارتفاعا في إنتاج غاز ميثان طبقة الفحم

استخرجت مقاطعة شانشي الغنية بالفحم في شمال الصين، 1.99 مليار متر مكعب من غاز ميثان طبقة الفحم خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، بزيادة نسبتها 13.6% على أساس سنوي، بما يمثل نحو 79% من إجمالي إنتاج البلاد، وفقا لمديرية المقاطعة للإحصاء.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الخميس، بأن استخدام غاز ميثان طبقة الفحم، وهو منتج ثانوي للفحم، يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر في مجال التعدين، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتخفيف نقص إمدادات الغاز.

وتعتبر مقاطعة شانشي واحدة من عدة مناطق صينية تتمتع بموارد وفيرة من غاز ميثان طبقة الفحم. وتضم نحو ثلث احتياطيات الصين المقدرة من غاز ميثان طبقة الفحم.

وبحلول نهاية عام 2022، تجاوزت الاحتياطيات المؤكدة لغاز ميثان طبقة الفحم في المقاطعة 760 مليار متر مكعب.