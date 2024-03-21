روسيا تعلن السيطرة على منطقة تونينكي شرقي أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها سيطرت على منطقة تونينكي في اتجاه أفدييفكا بمنطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، إن الجيش الروسي ضرب بعض الأهداف العسكرية ليلا في أوكرانيا، وفقاً لوكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضح البيان أن "القوات الجوية الروسية قصفت مراكز صنع القرار في القوات المسلحة الأوكرانية، وقواعد لوجستية، ومواقع للقوات الخاصة، ونقاط انتشار مؤقتة للمقاتلين المرتزقة الأجانب، بصواريخ بعيدة المدى تطلق من الجو، بما في ذلك صاروخ كينجال الذي يفوق سرعة الصوت".

وأضافت الوزارة أنه نتيجة للعمليات المنسقة للوحدات العسكرية الروسية في اتجاه أفدييفكا، تمت السيطرة على منطقة تونينكي التابعة لدونيتسك.

وفي 24 فبراير عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.​​​​​​​

وضمت روسيا مناطق دونيتسك ولوهانسك وزاباروجيا وخيرسون الأوكرانية إليها بشكل غير قانوني بموجب مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 30 سبتمبر 2022.