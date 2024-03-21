مصرع سيدة وإصابة أخرى صدمهما أتوبيس في الشرقية

لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة، فيما أصيبت أخرى بجرح قطعي؛ إثر تعرضهما لحادث صدمهما أتوبيس بطريق منيا القمح - شلشلمون بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول كل من: سامية محمد، 60 سنة، مقيمة بقرية شلشلمون بمركز منيا القمح، جثة هامدة، وشربات محمد، 52 سنة، مقيمة بذات الناحية، مصابة بجرح قطعي بالفخذ.

تبين حدوث إصابة السيدتين التي أودت بحياة إحداهما إثر تعرضهما لحادث صدمهما أتوبيس بطريق منيا القمح - شلشلمون بمركز منيا القمح.

وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابة ونقل جثة المتوفاة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.