افتتاح معرض لايبزيج للكتاب في ألمانيا أمام الزوار

فتح معرض لايبزيج للكتاب في ألمانيا أبوابه أمام الزوار اليوم الخميس، حيث سيتجول الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في قاعات المعرض، كما سيناقش قضية الديمقراطية مع كتاب ألمان.

ويعد المعرض ثاني أكبر معرض كتاب في ألمانيا بعد معرض فرانكفورت للكتاب. وقد أدلى المستشار الألماني أولاف شولتس، بتصريحات مساء أمس الأربعاء خلال مراسم افتتاح المعرض، المستمر حتى الأحد المقبل.

ومن المقرر إقامة نحو 100 فعالية طوال فترة إقامة المعرض، كما سوف ينضم 21 كاتبا كضيوف في المعرض، من بينهم مارك أوي كلينك وإنجريد نول وآرني دال.

ويعقد المعرض هذا العام فعالياته تحت قيادة المديرة الجديدة آستريد بوميش. وكان المدير السابق للمعرض أوليفر تسيله قد قدم استقالته بصورة مفاجئة العام الماضي.