محافظ سوهاج يتفقد بدء أعمال الهوية البصرية بميدان الثقافة

تفقد اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بدء أعمال إضفاء الهوية البصرية بميدان الثقافة بمدينة سوهاج، والتي تشمل تنفيذ عدد من الرسومات الفرعونية، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام، واللواء أحمد السايس، السكرتير العام المساعد، وعلي لطفي، رئيس حي شرق، حيث تم استعراض تفاصيل الأعمال الجاري تنفيذها في الميدان.

ووجّه المحافظ بضرورة الالتزام بالألوان المعتمدة للهوية البصرية من قبل مجلس الوزراء، مع مراعاة اعتماد الرسومات ثلاثية الأبعاد والالتزام بالطابع الفرعوني في التصاميم، بما يتناسب مع الهوية التاريخية العريقة لمحافظة سوهاج.

وأكد سراج أهمية أن تعكس هذه الأعمال الطابع التاريخي والتراثي للمحافظة، في إطار جهود تطوير الميادين والشوارع الرئيسية وتحسين المظهر العام بمختلف مراكز المحافظة، بما يتلاءم مع مكانتها الثقافية والحضارية.

يأتي هذا المشروع في إطار اهتمام محافظة سوهاج بتطوير الواجهات الحضرية والمرافق العامة، بما يتماشى مع تاريخ وثقافة المحافظة، ويعزز من جماليات المدينة.