وزير الأوقاف: دير سانت كاترين رمز عالمي لالتقاء الأديان وتعايشها

أجرى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، زيارة لدير سانت كاترين ومنطقة وادي الدير، حيث أدى الصلاة في مسجد الوادي المقدس، وتفقّد العديد من المساجد بالمدينة.

وكان في استقبالهما الأب برفريوس، وكيل المطران، والأب مخيائيل، مسؤول معاصر الزيتون، وسط أجواء من الحفاوة الكريمة من الرهبان.

وأعرب وزير الأوقاف عن سعادته بزيارة دير سانت كاترين، ومشاهدة معالمه العريقة النادرة، التي تمثل عطاءً إلهيًا مدخرًا لمصر، حيث أرض التجلي الأعظم، التي تجلى الله فيها على سيدنا موسى، والشجرة التي كلم الله تعالى عندها موسى - عليه السلام - مما يمنح المكان قدسية وشرفًا لا مثيل له، مؤكدًا أن الدير يمثل أيضًا كنزًا مصريًا مفتوحًا للعالم كله بالسلام والأمان.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن دير سانت كاترين رمز عالمي لالتقاء الأديان وتعايشها، حيث حرص ملوك الإسلام وسلاطينه عبر التاريخ على حفظ الدير وتأمينه وإكرام أهله ورهبانه، وواصلت قبائل سيناء دورها في هذا التفاعل الودود الحكيم، الذي يعكس معدن المصريين الأصيل الكريم أمام العالم أجمع.

وأكد أن الجهود الضخمة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التطوير الشامل لمنطقة سانت كاترين، وإطلاق مشروع التجلي الأعظم، تهدف إلى جعل المنطقة مزارًا سياحيًا عالميًا يقصده كل راغبي السياحة الدينية والعلاجية والروحية والتاريخية والثقافية، مما يبرز ما تمتلكه مصر من كنوز عريقة على كافة المستويات.

رافق وزير الأوقاف والمحافظ في جولتهما وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، ولفيف من الأجهزة الشعبية والتنفيذية، ومشايخ الأوقاف، ومشايخ وعواقل البدو.

جدير بالذكر أن هذه الجولة جاءت في ختام زيارة وزير الأوقاف لمحافظة جنوب سيناء، التي استغرقت يومين، للمشاركة في الاحتفالات بذكرى استرداد طابا واحتفالات جنوب سيناء بعيدها القومي.