إسرائيل تشن غارات على ريف دمشق

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أفادت "الإخبارية السورية" على قناتها في "تلغرام" بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات على ريف العاصمة السورية دمشق.



ولم تورد "الإخبارية السورية" تفاصيل إضافية حول الغارات الإسرائيلية أو أهدافها.

وشن الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين الماضي عشرات الغارات على مواقع مختلفة في درعا، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين، بينهم أطفال ومتطوعون في الدفاع المدني السوري.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء تنفيذ هجوم على أهداف عسكرية في جنوب سوريا تشمل مقرات ومواقع عسكرية تحتوي على أسلحة ومعدات عسكرية تابعة للنظام السابق.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية وقوع انفجارات متتالية في مقر اللواء 132 في حي السحاري بمدينة درعا بعد قصفه من الطائرات الإسرائيلية.

وأفادت المصادر بأن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت أكثر من 30 غارة على مدن درعا وإزرع وإنخل مع تحليق متواصل للمقاتلات في الأجواء".