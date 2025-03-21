الهنا اللى أنا فيه يصعد للمركز الثاني في منافسات شباك التذاكر

حقق فيلم الهنا اللى أنا فيه، أمس 14 ألف جنيه، ليصعد بذلك من المركز الثالث إلى الثاني، بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر، ويصل إجمالي إيراداته بعد 13 أسبوع عرض إلى 56 مليونًا و565 ألف جنيه، بما يوازي 466 ألفا و62 تذكرة.

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وبطولة كريم محمود عبد العزيز، ودينا الشربيني، وياسمين رئيس، حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي.

تدور أحداثه حول شخصية «دكتور أحمد»، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أنه يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.