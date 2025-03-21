الولايات المتحدة تدعو لتشكيل حكومة مدنية في سوريا وتلمح لإقرار إعفاءات أمريكية موجهة لدمشق قريبا

دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى تشكيل حكومة شاملة يقودها المدنيون في سوريا.

ووفق ما أوردته وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أكدت الوزارة في بيان أنها تراقب تصرفات الإدارة الانتقالية الحالية على وجه العموم، في إطار تحديدها لسياستها المستقبلية مع سوريا.

وقالت الوزارة إنها ستتابع عن كثب سلوك الحكومة المؤقتة في سوريا، معربة عن قلقها من أن الإعلان الدستوري الذي تم توقيعه يمنح الشرع سلطات واسعة للغاية.

وفي سياق متصل، أشارت الخارجية إلى وجود توقعات كبيرة بشأن إعفاءات قد تعلنها الإدارة الأمريكية قريبًا فيما يتعلق بسوريا، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وكانت مصادر مطلعة على مجريات مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في دمشق، قد ذكرت أن هناك توجهًا لتكليف رجل الأعمال السوري أيمن أصفري بتشكيل حكومة سورية جديدة.

وسبق أن التقى أصفري بالرئيس السوري أحمد الشرع في 5 يناير، في قصر الشعب، برفقة رجال أعمال سوريين آخرين.