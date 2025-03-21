 أردوغان: تركيا سرعت اتصالاتها الدبلوماسية لإعادة إرساء وقف النار بقطاع غزة - بوابة الشروق
الجمعة 21 مارس 2025 10:32 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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أردوغان: تركيا سرعت اتصالاتها الدبلوماسية لإعادة إرساء وقف النار بقطاع غزة

أنقرة – قنا
نشر في: الجمعة 21 مارس 2025 - 8:49 م | آخر تحديث: الجمعة 21 مارس 2025 - 8:49 م

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده سرعت الاتصالات الدبلوماسية لإعادة إرساء وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد أردوغان، في كلمة له اليوم الجمعة، أن تركيا لن تسمح لعصابة الإبادة الجماعية، الذين يزدادون تهورا يوما بعد يوم، أن يحولوا المنطقة إلى بحر من الدماء.

وشدد على أن من يرسمون لأنفسهم خرائط جديدة لن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم.

وأعلن الرئيس التركي زيادة المساعدات الإنسانية لدعم الفلسطينيين في غزة قبل عيد الفطر.

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجر الثلاثاء الماضي، بعد توقف لأكثر من شهرين، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة.

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