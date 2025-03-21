إسرائيل: نقابة المحامين تهدد بإضراب قضائي حال تجاهل الحكومة قرار المحكمة العليا بتجميد إقالة رئيس الشاباك

في تطور لافت، هددت نقابة المحامين في إسرائيل بإعلان إضراب في الجهاز القضائي إذا لم تحترم الحكومة قرار المحكمة العليا بتجميد إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار.

يأتي هذا التهديد بعد أن قررت المحكمة العليا، اليوم الجمعة، تجميد قرار الحكومة بإقالة بار، وذلك لحين النظر في الالتماسات المقدمة ضد هذا القرار.

ووفقًا لموقع "بانيت"، أعلن منتدى الأعمال، الذي يمثل حوالي 200 من رؤساء المصالح وكبار رجال الاقتصاد في البلاد، عن نيته إعلان إضراب شامل إذا لم تحترم الحكومة قرار المحكمة.

وأكد المنتدى أنه في حال تجاهل قرار المحكمة، فإنهم سيدعون الجمهور إلى عدم احترام قرارات الحكومة، مما سيؤدي إلى توقف الاقتصاد.

ودعا المنتدى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى وقف "الانزلاق الداخلي" الذي تقوده الحكومة.

تعود جذور الأزمة إلى قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك، رونين بار، وهو قرار أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية.

وقدمت عدة جهات، بما في ذلك أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، التماسات إلى المحكمة العليا ضد هذا القرار، معتبرة أنه يستند إلى "اعتبارات خارجية" تتعلق بتحقيقات الشاباك وموقفه من أحداث 7 أكتوبر 2023.

وبناءً على هذه الالتماسات، قررت المحكمة العليا تجميد قرار الإقالة مؤقتًا لحين النظر فيها.

في ظل هذه التطورات، تتصاعد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لاحترام قرارات السلطة القضائية، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية واجتماعية قد تنجم عن تجاهل هذه القرارات.