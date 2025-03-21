هويلوند يقود الدنمارك للفوز أمام البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

تغلب منتخب الدنمارك على ضيفه البرتغال بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت مساء الخميس، في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب باركن في كوبنهاجن جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب منتخب الدنمارك.

وتمكن منتخب الدنمارك من تسجيل هدف الفوز في المباراة بالدقيقة 79، عن طريق اللاعب راسموس هويلوند، بعد كرة عرضية أرضية، قابلها بتسديدة متقنة.

وتُقام مباراة الإياب بين البرتغال والدنمارك يوم الأحد القادم، على ملعب جوزيه ألفالادي، في لشبونة، حيث يحتاج منتخب الدنمارك للفوز أو التعادل من أجل التأهل للدور نصف النهائي في دوري الأمم الأوروبية.