رويترز: البنتاجون يعتزم اعتماد نظام الذكاء الاصطناعي من شركة «بالانتير» كنظام أساسي للجيش

ذكر نائب وزير الدفاع الأمريكي ستيف فاينبرغ في رسالةٍ إلى قادة البنتاجون أن نظام الذكاء الاصطناعي "مافن" التابع لشركة "بالانتير" سيصبح برنامجا رسميا معتمدا لدى الجيش الأمريكي.



أفادت بذلك وكالة "رويترز" اليوم السبت، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تضمن استخدام تقنية استهداف الأسلحة من "بالانتير" على المدى الطويل في جميع فروع الجيش الأمريكي.

وحسب الوكالة، فقد أوضح فاينبرغ في رسالته المؤرخة في 9 مارس والموجهة إلى كبار قادة البنتاغون والجيش الأمريكي، أن دمج نظام "مافن" للذكاء الاصطناعي من "بالانتير" سيوفر للمقاتلين "أحدث الأدوات اللازمة لكشف خصومنا وردعهم والسيطرة عليهم في جميع المجالات".

ومن المتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ بنهاية السنة المالية الحالية، التي تنتهي في سبتمبر، وفقا للرسالة.



و"مافن" هي منصة برمجية للقيادة والتحكم، تُحلل بيانات ساحة المعركة وتحدد الأهداف، وهي بالفعل نظام التشغيل الرئيسي للذكاء الاصطناعي لدى الجيش الأمريكي الذي نفذ آلاف الضربات المستهدفة ضد إيران خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقال فاينبرغ في مذكرته إن اعتماد "مافن" كبرنامج رسمي سيسهل تبنيه في جميع فروع الجيش، ويوفر تمويلا مستقرا طويل الأجل.

وأمرت المذكرة بنقل الإشراف على "مافن" من الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية إلى مكتب كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي الرقمي في البنتاغون في غضون 30 يوما. وأشارت الرسالة إلى أن الجيش سيتولى التعاقدات المستقبلية مع شركة "بالانتير".



ويعد طلب فاينبرغ مكسبا كبيرا لشركة "بالانتير" التي حصدت سلسلة متزايدة من العقود مع الحكومة الأمريكية، بما فيها صفقة أُعلن عنها الصيف الماضي مع الجيش الأمريكي بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار. وقد ساهمت هذه العقود في مضاعفة سعر سهم الشركة خلال العام الماضي، ما رفع قيمتها السوقية إلى ما يقارب 360 مليار دولار.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن نهاية الشهر الماضي عن توقف جميع الوكالات الفيدرالية فورا عن استخدام تكنولوجيا شركة "أنثروبيك" Anthropic، مع منح مهلة انتقالية مدتها 6 أشهر لجهات مثل وزارة الدفاع، وذلك بعد أن رفضت الشركة استخدام البنتاغون لإمكاناتها خلافا لمبادئها الأخلاقية.