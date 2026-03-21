السبت 21 مارس 2026 5:51 م القاهرة
القيادة المركزية الأمريكية: تم استهداف أكثر من 8 آلاف هدف عسكري في إيران حتى الآن

وكالات
نشر في: السبت 21 مارس 2026 - 4:33 م | آخر تحديث: السبت 21 مارس 2026 - 4:33 م

صرح قائد القيادة المركزية الأمريكية، براد كوبر، بأنه "حتى الآن، تم استهداف أكثر من 8 الاف هدف عسكري، من بينها 130 سفينة إيرانية".

جاء ذلك في بيانٍ له حول آخر المستجدات العملياتية، مضيفًا: "لم يبحر أسطولهم (الإيراني)، فقد فقدوا القدرة على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة بوتيرة عالية منذ بداية النزاع".

وأشار كوبر إلى أن الهجمات على مواقع الصواريخ تحت الأرض على الساحل الجنوبي "أضعفت" قدرة إيران على وقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأكد مجددًا أن "القدرة القتالية الإيرانية تتراجع باستمرار".

