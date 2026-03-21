قد يعجبك أيضا

الداخلية العراقية: الدفاع المدني يواصل التعامل مع مخلفات القتال من مقذوفات وشظايا

نشر في: السبت 21 مارس 2026 - 4:25 م | آخر تحديث: السبت 21 مارس 2026 - 4:25 م

أفادت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، بأن مفارز الدفاع المدني تواصل التعامل مع مخلفات القتال من مقذوفات وشظايا.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء مقداد ميري، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية إن "مفارز الدفاع المدني تواصل أداء مهامها بمهنية وكفاءة عالية في التعامل مع المقذوفات والشظايا الناتجة عن العمليات القتالية الأخيرة، كما تعمل الفرق المختصة على مدار الساعة لإخماد الحرائق وتأمين المواقع المتضررة".

وأكد "ضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم الاقتراب من المخلفات الحربية، أو الأجسام الغريبة أو الصواريخ التي لم تنفجر"، داعيًا إلى "الإبلاغ الفوري عبر الرقم المجاني (911) لتحديد موقع الجسم المشبوه، مع وضع علامة تحذيرية واضحة على مسافة آمنة لتنبيه المارة، دون أي محاولة للمس الجسم أو تحريكه".

وتابع ميري أن "وعي المواطن وتعاونه مع الأجهزة الأمنية يمثل الركيزة الأساسية لتجاوز المخاطر الراهنة وضمان السلامة العامة".

اخبار متعلقة


قد يعجبك أيضا

