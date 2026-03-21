إيران: تشييع جنازة المتحدث باسم الحرس الثوري

شيعت إيران، اليوم السبت، جنازة المتحدث باسم الحرس الثوري، علي محمد نائيني، الذي قتل في اليوم السابق في غارة إسرائيلية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني ووسائل إعلام شبه رسمية أخرى لقطات تظهر صلاة الجنازة التي قالوا إنها كانت على روح نائيني.

وكانت وكالة مهر الإيرانية للأنباء قد أفادت بمقتل المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني، في غارة إسرائيلية، فجر أمس الجمعة، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان أمس الجمعة، مقتل نائيني "إثر هجوم إرهابي غادر من قبل العدو الأمريكي الصهيوني فجر أمس الجمعة، في اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك"، وفقا لما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية.

وكان نائيني يوصف بأنه قائد مخضرم خدم إيران على مدار أكثر من أربعة عقود.