أوكرانيا تسجل 12162 إصابة و429 وفاة بكورونا خلال يوم واحد

سجلت وزارة الصحة الأوكرانية 12 ألفا و162 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي إصابات (كوفيد-19) المؤكدة إلى مليون و974 ألفا و118 إصابة.

وقال وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 429 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن المرض إلى 40 ألفا و796 حالة وفاة.

وأضاف أن 14 ألفا و720 شخصا آخر تعافوا من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى مليون و514 ألفا و472 شخصا.