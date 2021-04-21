 رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره السنغالي يسلمها شكري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره السنغالي يسلمها شكري

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 11:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 11:29 م

سلم وزير الخارجية⁧‫ سامح شكري،‬⁩ اليوم الأربعاء، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس السنغالي ماكي سال.

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكان وزير الخارجية قد وصل، في وقت سابق اليوم، إلى داكار ضمن جولته الأفريقية الحالية التي تتضمن عددًا من الدول الأفريقية الشقيقة، حاملاً رسائل من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى أشقائه رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن.


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