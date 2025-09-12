نقابة الصحفيين اليمنيين تدين الهجوم الإسرائيلي على مقر صحيفة 26 سبتمبر بصنعاء

أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الجمعة، الهجوم الإسرائيلي على صحيفة 26 سبتمبر في العاصمة صنعاء، معتبرة أن الهجوم "جريمة حرب".

وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان "ندين الهجوم الصهيوني على مقر صحيفة 26 سبتمبر مساء الأربعاء في صنعاء، وما نتج عنه من استشهاد وإصابة عدد من العاملين فيها، فيما لا يزال عدد منهم مفقودا تحت الأنقاض".

واعتبرت النقابة، الهجوم على مقار إعلامية وأحياء سكنية راح ضحيته عشرات المدنيين وتسبب في تدمير كبير للمنشآت والمساكن "جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تؤكد على حماية وسائل الإعلام وحرية التعبير أثناء النزاعات".

وأشارت إلى أن الهجوم "أسفر عن استشهاد 10 من الصحفيين والعاملين في الصحيفة، إضافة إلى عدد من المصابين".

ودعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الصحافة والرأي والتعبير إلى إدانة هذه الجريمة، والضغط لتوفير الحماية لوسائل الإعلام، وضمان بيئة آمنة لحرية التعبير، ومحاسبة كل المنتهكين لحرية الصحافة في اليمن.

يشار إلى أن إسرائيل شنت الأربعاء الماضي عدة غارات على صنعاء ومحافظة الجوف، مستهدفة مقر صحفية 26 سبتمبر التابعة لوزارة الدفاع، وصحيفة اليمن في صنعاء في حي التحرير، ومبنى الأحوال المدنية و فرع البنك المركزي في مدينة الحزم بمحافظة الجوف، وفقاً للحوثيين.

وبحسب وزارة الإعلام في حكومة الحوثيين "غير معترف بها"، فقد أسفرت الغارات عن مقتل 46 مواطناً وإصابة 165 آخرين، بينهم نساء وأطفال.