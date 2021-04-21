بدء تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالمنيا

أعلن خالد نايف عبد العزيز رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، اليوم الأربعاء، بدء تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا كمرحلة أولى، بالإضافة إلى توصيل الصرف الصحي لمجمع السجون بالمدينة لتتم المعالجة الثنائية بطاقة 7500 متر مكعب يوميا.

وقال عبدالعزيز، في تصريحات اليوم الأربعاء، إنه فور نجاح العينات سيتم تشغيل المعالجة الثلاثية بطاقة 12 ألفا و500 متر مكعب يوميا لاستخدام هذه المياه المعالجة ثلاثياً في ري الزراعات بالمدينة.

يأتي هذا تزامناً مع تنفيذ شبكة الري للمدينة بالكامل، مؤكداً المتابعة المستمرة للعمل في مشروعات المدينة وتشغيل مشروعات البنية التحتية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.