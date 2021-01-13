إتاحة قطع أراض استثمارية بنظام التخصيص الفوري بأكتوبر الجديدة لتلبية الاحتياجات المستقبلية

صرح رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة المهندس محمد عبد المقصود بأنه تم إتاحة قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة ومساحات مختلفة بعدة مناطق بمدينة أكتوبر الجديدة، وذلك بنظام التخصيص الفوري، لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة.

وأوضح عبد المقصود، أنه تم إتاحة قطعة أرض بمساحة (254 ألفا و443 م) ما يعادل 60 فدانًا بنشاط مخازن، وكذا تم إتاحة قطعة أرض على الطريق الدائري الأوسطي بمساحة (خمسة آلاف و644 م2) بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات.

وأفاد أنه يتم إتاحة أماكن قطع الأراضي على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصورة دورية، لتمكين المواطنين من الاطلاع على تفاصيل التقدم للحجز والاشتراطات البنائية، وكذا أسلوب السداد من خلال الموقع الإلكتروني

http://www.newcities.gov.eg/Default.aspx والخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.