نفت النيابة العامة صحة ما يتردد حول تعدي ضابط شرطة على مواطن بالطريق العام (اليوتيوبر نقششة) في مدينة نصر.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة عدم صحة ما تم تداوله بمواقع التواصل من تعدي ضابط شرطة على مواطن بالضرب والسبِّ بمدينة نصر.

وأوضحت النيابة في بيان لها، أنَّ حقيقة الواقعة كما هو ثابتٌ من بيانات الطرفين في التحقيقات أنها شجار بين المجني عليه وآخر يعمل بتجارة السيارات والهواتف المحمولة حولَ أولوية المرور في الطريق العام، ما أسفر عن إصابة المجني عليه بكدمة بالكوع الأيسر.

وشهد المجني عليه في التحقيقات أنَّ المتهمَ ادعى له أنه ضابط شرطة، بينما بمواجهة الأخير أنكر ادعاءه بذلك، وجارٍ استكمال التحقيقات والإجراءات.