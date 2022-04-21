إزالة 150 مخالفة إشغال طريق ومصادرة 40 شيشة بكفر الدوار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء دكتور عبد العزيز قطاطو، حملة ليلية لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين.

وقال قطاطو ان الحملة أسفرت عن إزالة ١٦٠ مخالفة إشغال طريق "ثابت ومتحرك"، بعدد من مناطق المدينة من بينها "مدخل كفر الدوار، شارع الجيش، شارع الشاملة، منشية النصر، وشارع بور سعيد"، وتم التحفظ على الإشغالات لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار، بإشراف أحمد حمزة نائب رئيس المدينة.

وأوضح قطاطو تمكن الحملة من مصادرة عدد ٤٠ شيشة بعدد من المقاهي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، نظرًا لعملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر تقديم "الشيشة" بالمقاهي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".