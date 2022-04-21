الأمم المتحدة: وصول أول قافلة مساعدات من المنظمة إلى تشيرنيهيف بأوكرانيا

تكفي نحو 14 الف شخص

قال الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة ، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي: "يخبرنا زملاؤنا العاملون في المجال الإنساني في أوكرانيا أن قافلة إنسانية جديدة مشتركة بين الوكالات بقيادة الأمم المتحدة قد وصلت بأمان إلى تشيرنيهيف، وهي مدينة واقعة في شمال أوكرانيا كانت محاصرة حتى وقت قريب وتأثرت بشدة بالحرب."

وهذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني من تقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها للأشخاص الذين يعيشون في تشيرنيهيف والمجتمعات المجاورة، وخامس قافلة مشتركة بين الوكالات تدخل بنجاح منذ تصعيد الأعمال العدائية، وتفي باحتياجات ما يارب 14الف شخص.

وتابع يقول: "سلّمت قافلة اليوم تسع شاحنات من إمدادات الإغاثة الضرورية لأكثر من 13,800 شخص في تشيرنيهيف، والتي ستوزعها جمعية الصليب الأحمر الأوكرانية وشركاؤها المحليون."

وتشمل المساعدات طعاما يكفي لخمسة آلاف شخص وطعاما للرضّع يكفي لـ 1,680 طفلا وأغطية بلاستيكية وصفائح ماء وبطانيات لثلاثة آلاف شخص من مفوضية اللاجئين، ومراتب وبطانيات حرارية ومصابيح شمسية لـ 2,500 شخص وإمدادات مياه لأكثر من 1,600 شخص.

وقال دوجاريك: "في حين أن مواد الإغاثة هذه ستساعدنا في تخفيف معاناة الآلاف من الناس في تشيرنيهيف، إلا أن هذا لا يزال بعيدا عما هو مطلوب الآن في أوكرانيا."

وتحذر الأمم المتحدة من أن يؤدي الصراع المستمر إلى تعريض الملايين لخطر فقدان الوصول إلى الغذاء والماء والمأوى والتدفئة والأدوية الأساسية. ولتلبية هذه الاحتياجات الهائلة والمتنامية بالسرعة والحجم المطلوبين، نحتاج إلى وصول ثابت ومستدام وحرية الحركة.

ولفت دوجاريك الانتباه إلى أن التحدي الإنساني الرئيسي يتمثل في تأمين الوصول الآمن إلى المناطق التي تشهد قتالا مستمرا.

"نحن، مع شركائنا، لا نزال غير قادرين على الوصول إلى المناطق التي يحتاج الناس فيها بشدة إلى الدعم، ولا سيّما ماريوبول وخيرسون، على الرغم من الجهود المكثفة والمشاركة المستمرة مع أطراف النزاع."

وأكد أن الأمم المتحدة تواصل الحوار مع كلا الطرفين بهدف التفاوض بشكل عاجل وفوري ومستمر وتسهيل إيصال المساعدة الإنسانية الحيوية إلى الأشخاص الأكثر تضررا من النزاع.

وقال دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قد أفادت بأن عدد الفارّين من أوكرانيا بلغ خمسة ملايين شخص. ونزح أكثر من سبعة ملايين شخص داخل البلاد، ويُقدّر أن 12.65 مليون شخص تأثروا بشكل مباشر بسبب الحرب، أو أنهم عالقون في مناطق حرب أو غير قادرين على المغادرة.