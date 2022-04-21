 قديروف: القوات الروسية ستسيطر على مصنع أزوفستال في ماريوبول الأوكرانية اليوم الخميس - بوابة الشروق
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قديروف: القوات الروسية ستسيطر على مصنع أزوفستال في ماريوبول الأوكرانية اليوم الخميس

د ب ا
نشر في: الخميس 21 أبريل 2022 - 8:55 ص | آخر تحديث: الخميس 21 أبريل 2022 - 8:55 ص

تعهد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف بأن يكون مصنع أزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول المحاصرة في شرق أوكرانيا، تحت السيطرة الروسية خلال اليوم الخميس.

وقال قديروف عبر صفحته على "تليجرام" في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس:"اليوم قبل الغداء أو بعده ، سيكون مصنع أزوفستال تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية تماما".

وأضاف قديروف أن القوات الأوكرانية المحاصرة داخل مصنع أزوفستال للصلب لا يزال لديها فرصة للاستسلام في الصباح، مشيرا إلى أن القيادة الروسية ستتخذ "القرار المناسب" في حال استسلامها.

وفي أول آذار/مارس الماضي، حاصرت القوات الروسية بشكل كامل مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة جنوب شرق أوكرانيا.

وبحسب المعلومات الروسية، فإن نحو 2500 مقاتل أوكراني و 400 مرتزق أجنبي يتحصنون داخل مصنع أزوفستال للصلب في المدينة.

وتشير تقارير أوكرانية إلى أن حوالي 1000 مدني لا زالوا محاصرين داخل المصنع.


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