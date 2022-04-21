إيران: اعتقال 3 أشخاص تشتبه في كونهم جواسيس للموساد الإسرائيلي

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أعلنت السلطات الإيرانية عن اعتقال ثلاثة أشخاص اشتبهت في كونهم عملاء لجهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم الخميس.

وأعلن جهاز الاستخبارات الإيرانية أنه تم اعتقال المشتبه بهم الثلاثة في مدينة زاهدان في جنوب شرق البلاد.

وتردد أن الأشخاص الثلاثة كانوا يقومون بإرسال وثائق سرية إلى جهاز المخابرات الإسرائيلي.

ولم يشر تقرير وكالة أنباء فارس إلى جنسية الأشخاص الثلاثة، ولكنهم على الأرجح مواطنون إيرانيون.

وكانت هناك العديد من التقارير على مر السنين تفيد باعتقال أو إعدام مواطنين إيرانيين يُزعم أنهم عملوا لصالح الموساد أو وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي أي إيه).

ولا يمكن عادة التحقق من تلك المزاعم الإيرانية بشكل مستقل، حيث يتم الاحتفاظ بسرية الاعتقالات والمحاكمات.