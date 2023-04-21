بوريل يطمئن أوكرانيا بشأن تأخر تسليم ذخيرة المدافع الثقيلة

سارع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى طمأنة أوكرانيا، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي سيفي بالتزاماته بتسليم إمدادات ذخيرة المدافع الثقيلة.

وأطلع بوريل وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن العمل جار لإنهاء التسليم، وكتب في تغريدة على موقع " تويتر" بعد ذلك بأن "الحاجة الملحة واضحة - وسيبذل الاتحاد الأوروبي قصارى جهده لتقديم الخدمات والإنجاز السريع".

وتحدث بوريل مع كوليبا بعد أن أعرب الأخير عن شعوره بالإحباط على "تويتر" بسبب تأخر الاتحاد الأوروبي في تنفيذ بنود اتفاق لإرسال ذخيرة المدافع الثقيلة.

وكتب كوليبا على تويتر أن "عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على تنفيذ قراره بشأن الشراء المشترك للذخيرة لصالح أوكرانيا أمر مثير للإحباط" وسيدفع المزيد من الأوكرانيين إلى خسارة حياتهم.

كان وزير الخارجية الأوكراني يشير إلى الانقسام على مدار أسابيع في أرجاء التكتل بشأن الشروط التي يمكن بموجبها شراء الذخيرة، التي وعد بها لصالح أوكرانيا ، بشكل مشترك من جانب الاتحاد الأوروبي في المستقبل.

وفي مارس، تعهد الاتحاد الأوروبي بتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية جديدة في غضون 12 شهرا لاستخدامها فى القتال ضد الغزو الروسي.