شلل في معظم حركة السكك الحديدية في ألمانيا بسبب إضراب عمال النقل

أدى إضراب لعمال النقل إلى شلل في معظم حركة السكك الحديدية على مستوى ألمانيا اليوم الجمعة.



ويأتي الإضراب التحذيري الذي بدأ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة للضغط على أرباب العمل لتنفيذ مطالب بزيادة كبيرة في الأجور للتعويض عن ارتفاع الأسعار.



وأثر إضراب منفصل أيضا على مطارات هامبورج وكولونيا/بون ودوسلدورف وشتوتجارت وكارلسروه/بادن-بادن، ولكن ليس المطار الدولي الرئيسي في فرانكفورت.



وقالت نقابة السكك الحديدية الألمانية "إي في جي" إن الإضراب بدأ في الساعة الثالثة صباحا (0100 بتوقيت جرينتش). وقالت شركة السكك الحديدية "دويتشه بان" المملوكة للدولة إنها تتوقع استئناف خدمات قطارات المسافات الطويلة في الساعة الواحدة ظهرا، لكن تداعيات الإضراب ستظهر في المساء.



وقال مارتن زايلر، مدير الموارد البشرية في "دويتشه بان"، إن الإضراب في أكثر أيام الأسبوع ازدحاما سيؤثر بشدة على الركاب، مضيفا أن النقابة فقدت كل الإحساس بالتناسب وتسعى إلى الصراع فقط.



وستعقد "دويتشه بان" والنقابة الجولة القادمة من المفاوضات يوم الثلاثاء المقبل.



وهذا هو الإضراب الثاني في سلسلة من الإضرابات تهدف إلى تأمين زيادة في الرواتب بحد أدنى 650 يورو شهريا لمن يتقاضون أدنى شريحة في المرتبات، وزيادة بنسبة 12٪ لمن يتقاضون رواتب أعلى في "دويتشه بان".



وتتفاوض النقابة منذ نهاية فبراير الماضي نيابة عن 230 ألف موظف، من بينهم 180 ألف موظف في "دويتشه بان"، والباقون يعملون في شركات نقل أخرى. ودعت نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات إلى إضرابات في المطارات.



وتوحدت نقابتا "إي في جي" و"فيردي" في الدعوة إلى إضراب يوم 27 مارس الماضي، ما أدى إلى إغلاق جميع خطوط السكك الحديدية لعدة ساعات والعديد من المطارات في نفس الوقت.