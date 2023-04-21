نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي: التضخم الرئيسي في منطقة اليورو مسألة شائكة

صرح لويس دي جويندوس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، اليوم الجمعة، أن التضخم الرئيسي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة أثبت أنه قوي للغاية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جويندوس قوله اليوم الجمعة، خلال فعالية في مدريد إن "التضخم الرئيسي مازال شائكا للغاية"، مضيفا أن التضخم قد يكون أكثر استمرارا مما كانت الأسواق تتوقع.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع خلال اجتماعه المقبل يوم 4 مايو، ومن المرجح أن تتراوح نسبة الزيادة ما بين ربع ونصف نقطة.

ومن المتوقع أن تساعد بيانات التضخم لشهر أبريل، التي سوف تصدر قبل هذا الموعد بيومين، في تحديد حجم الزيادة، حيث يترقب صناع السياسات في البنك معدل التضخم الرئيسي الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة.

وأكد جويندوس أن أي بيانات مستقبلية سوف تتوقف على البيانات المتاحة.

وصرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، أمس إنه لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به للتغلب على ارتفاع أسعار المستهلكين التي لا تزال سريعة للغاية.

وقالت لاجارد في حدث في باريس أمس: "لدينا تضخم مرتفع للغاية بالمقارنة مع النسبة المستهدفة، وقد كان كذلك لبعض الوقت"، بحسب وكالة بلومبرج.

وأضافت لاجارد أن المسؤولين يحاولون إعادة مستوى التضخم إلى النسبة المستهدفة التي تبلغ 2٪، مقارنة بمستوياته الحالية عند أكثر من ثلاثة أضعاف ذلك الرقم.

وأضافت لاجارد "سيعتمد طول المسار على عدد من العوامل، لا سيما تأثير المشاكل المالية التي شهدناها على الائتمان."